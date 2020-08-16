Диляна Попова рекламира майсторлъка на Алисия 16.08.2020 | 00:02 https://www.marica.bg/lajfstajl/dilqna-popova-reklamira-majstorlka-na-alisiq Marica.bg Marica.bg 249 прегледа 0 коментара Принтирай Актрисата Диляна Попова разходи дизайнерска рокля на Алисия на родното Черноморие. Хубавицата релаксира на къмпинг "Градина" от няколко седмици. Преди години Диляна имаше вземане-даване с Николета, когато тя създаде колекция бельо. диляна попова алисия рокля модел дизайнер
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