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Диляна Попова рекламира майсторлъка на Алисия

  • 16.08.2020 | 00:02
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/dilqna-popova-reklamira-majstorlka-na-alisiq Marica.bg
  • Marica.bg
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Актрисата Диляна Попова разходи дизайнерска рокля на Алисия на родното Черноморие.

Хубавицата релаксира на къмпинг "Градина" от няколко седмици.

Преди години Диляна имаше вземане-даване с Николета, когато тя създаде колекция бельо.  

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