Деница Чингарова летя до Рим заради "Депеш Мод"

За вълнуващо посещение в Рим се похвали атрактивната адвокатка Деница Чингарова. Гвоздеят на петдневната й почивка в италианската столица бил концерт на групата "Депеш Мод". Дейвид Геън и Мартин Гор забиха на препълнения стадион "Олимпико". Чингарова чу любимите си хитове, един от които бе Never Let Me Down Again.

"През 2017-а бях на техен концерт пак на стадион "Олимпико". Сега отново, шест години по-късно, успях да бъда отново там. Много ми хареса. Най-вече атмосферата от толкова много техни почитатели, които бяха дошли от различни краища на света. Изживяването беше страхотно, както винаги, с моята любима група", заяви адвокатката. Освен концерта Чингарова успя да съчетае и страстта си към фотографията. Тя посети няколко забележителни места във Вечния град и успя да си направи страхотни снимки за спомен. Следващият концерт, който ще посети адвокатката, ще е в България. Тя вече има билети за концерта на популярната рокендрол група Franz Ferdinand на 11 август в Бургас.