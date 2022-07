Ден до пладне: Сузанита си преглътна еготo, събра се с Марк

Ден до пладне бе раздялата между певицата Сузанита и бащата на бъдещия й син – Марк Славов. След като щерката на Орхан Мурад вдигна луда шумотевица в интернет колко е нещастна и самотна, с шампиона по хвърляне на копие отново се обичат и са заедно, пише kliuki.net.

За да потвърди официално сдобряването, Сузи публикува кратко клипче, в което двамата с Марк се гушкат, а той целува бременното й коремче, припявайки си емблематичното парче на Франки Вали „Can’t take my eyes off of you“.

„Обичаме се“, казва й Сузанита в края на видеото и пише многозначително: „В една връзка няма място за его. То се преглъща. Изместват го компромисите, жертвите. Дори понякога времето за себе си“.

Скандалната певица даде да се разбере, че е преглътнала нараненото си его и е решила в името на връзката си и бъдещия си син да направи необходимите компромиси. Тя обаче не уточни защо в крайна сметка с Марк са се скарали и какво толкова се е случило между тях, че чак да изтрие всичките им общи снимки от мрежата.

Сузанита само сподели, че не става въпрос за изневяра и че Марк в нито един миг не си е помислял да избяга от отговорност, свързана с бъдещото бащинство.