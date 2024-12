Симптомите на болестта могат да включват промени в личността, трудности с комуникацията и загуба на способността за планиране и изпълнение на ежедневни задачи.

Актрисата Деми Мур сподели нова информация за здравословното състояние на бившия си съпруг, легендата на Холивуд Брус Уилис. В интервю за CNN тя разкри, че Уилис, който е диагностициран с фронтотемпорална деменция, е в „много стабилно състояние“.

Първите съобщения за здравословните проблеми на актьора се появиха през март 2022 г., когато стана ясно, че страда от афазия – състояние, което засяга способността за общуване. През 2023 г. диагнозата му беше уточнена като фронтотемпорална деменция, което предизвика вълна от подкрепа и съчувствие от фенове и колеги.

Деми Мур, която беше омъжена за Уилис 13 години и има три деца от него, сподели:

„Много е трудно и това не е нещо, което бих пожелала на никого, но въпреки загубата има и красота. На това място има толкова любов и радост.“

Тази група деменции засяга главно фронталния и темпоралния лоб на мозъка, които са отговорни за характера, поведението, езика и речта. Симптомите могат да включват промени в личността, трудности с комуникацията и загуба на способността за планиране и изпълнение на ежедневни задачи.

Bruce Willis health update as Demi Moore shares new details of Hollywood star's condition https://t.co/0yXm6ENvu3