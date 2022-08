Деми Ловато отпразнува 30 г. с новото си гадже

Певицата и актриса Деми Ловато навърши 30 години на 20 август и отпразнува важния юбилей с новото си гадже, музиканта Jute$. Влюбените гълъбчета бяха забелязани през уикенда в горещата точка на знаменитостите Giorgio Baldi в Санта Моника, Калифорния, пише life.dir.bg.

Ловато заложи на впечатляващ тоалет от червена мини рокля с черно кожено яке и черни ботуши. Рожденичката допълни визията си с подходяща черна чанта, а кавалерът ѝ изглеждаше също толкова добре в пуловер без ръкави с шипове и шапка тип "кофа".

По-рано в събота Jute$ (истинското му име е Джордан Лутс) публикува серия от снимки на двойката, на които се вижда, че двамата са много щастливи в новата си връзка.

"Честит рожден ден, скъпа. Ти си 30-годишна палавница и аз съм най-щастливият глупак на света, защото мога да те нарека моя", написа той.

Изпълнителката на "Sorry Not Sorry" сподели публикацията в своя Инстаграм профил на 24-часова история, като написа: "Обичам те, благодаря ти, скъпи".

Сладките постове в социалните мрежи се появиха само няколко дни, след като двойката публично излезе за първи път заедно, вечеряйки в известен ресторант.

"Те се прегръщаха и се целуваха тайно по време на цялата вечеря", каза източник пред Page Six.

Ловато е заета да празнува тези дни, тъй като този месец пусна и осмия си студиен албум "Holy Fvck". В интервю тя откровено разказа за това как ще се фокусира върху следващото десетилетие от живота си.

"Чувствам се като врата, която се отваря към съвсем нова глава от живота ми", каза тя в Apple Music 1.

"През тази врата виждам неща като това да си взема почивка, за да работя върху духовността си, да пътувам до места, на които искам да отида и на които никога не съм била. След това, след като направя това, да си взема почивка, за да създам семейство, да отгледам деца. Неща, които ми носят радост извън този бранш, защото този бранш е всичко, което познавам от дете."