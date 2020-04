Българин избира кой е №1 в световно музикално шоу

Музикантът Пламен Бонев - Де ла Бона е съдия в най-новото шоу, което тръгва по финландската телевизия - All Together Now (“Всички заедно”). За първи път българин е рефер във формата, който събира 100 от най-големите певци и музикални експерти в скандинавската страна.

В момента Пламен Бонев участва в „Гласът на България", където подпали сцената с „Way down we go" на Kaleo. Близо 20 години музикантът живее зад граница. В Лондон се снима в много холивудски продукции със звезди като Брад Пит, Том Круз и Даниел Крейг, пее и на кораби в Скандинавските страни.

„Поканиха ме за рефер в All Together Now понеже участвах в „Гласът на Финландия“, разказа Пламен. През 2018-а той стигна до четвъртфиналите във формата. „Обадиха ми се за All Together Now в началото на 2020-а и излетях за Хелзинки. Настаниха ме в един от най-тузарските им хотели, близо до борова гора. Купонът по време на снимките беше върховен! Всеки от участниците излиза на сцената и трябва да очарова журито за 90 секунди. Но най-голямата изненада за нас беше, че водеща шоуто се оказа самата Яна Пелконен, телевизионна водеща и член на парламента на Финландия.“

Плановете са шоуто да тръгне през април т.г., но заради CIOVID-19 стартът му се отлага за есента на 2020 г., уточни Де ла Бона. Форматът All Together Now започна преди 2 години по британския телевизионен канал BBC One, където водеща е Гери Халиуел от английската поп група „Спайс Гърлс“. Днес това р​иалити, което е един от най-скъпите формати, има своя версия по целия свят -от Колумбия до Франция, Германия, Италия, Холандия, Румъния и Русия.