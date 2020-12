Бившият президент на САЩ Барак Обама се е съгласил да бъде изигран в биографичен филм и тази чест се пада на Дрейк .

"Мисля, че Дрейк може да направи всичко, което поиска. Искам да кажа, че той е един изключително талантлив брат“, каза 44-тия президент на Щатите пред Complex's 360.

Освен това 59-годишният Обама потвърди, че Дрейк би получил одобрение да се превъплъти в неговия образ и от дъщерите му Малия и Саша.

Хитовият изпълнител на God's Plan беше разкрил за първи път, че се иска да изиграе политика още през 2010-а.

„Надявам се, че някой скоро ще направи филм за живота на Обама, защото мога да го изиграя. Гледам всичките му изявления. Никога не сменям канала, когато го видя по телевизията, определено обръщам внимание и се вслушвам в начина, по който говори“, обясни Дрейк.

Дрейк няма да е първият, който ще изиграе политика, тъй като Обама преди е бил пресъздаван от Кингсли Бен-Адир в The Comey Rule и от Паркър Сойърс в Southside with You, пише Монитор.