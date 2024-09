Дарт Вейдър се появи на Емпайър Стейт Билдинг

Изображение на Дарт Вейдър беше изложено на Емпайър Стейт Билдинг в знак на почит към покойния актьор Джеймс Ърл Джоунс, който даде гласа си на героя от Междузвездни войни.

„Нека силата бъде с теб, ДЖЕЙ“, публикуваха официалните акаунти на Емпайър Стейт Билдинг с видео от момента. Докато Дарт Вейдър беше прожектиран върху емблематичната сграда на Ню Йорк, във фонов режим звучеше музика от Междузвездни войни.

Въпреки че британският актьор Дейвид Проуз стои зад маската на Дарт Вейдър, Джеймс Ърл Джоунс е отговорен за незабравимия заплашителен глас, с който изрича някои от репликите, останали в историята на филма, като: "Люк, аз съм твоят баща."

Джеймс Ърл Джоунс за първи път озвучава Дарт Вейдър в оригиналния Star Wars: A New Hope (1977). Гласът му се превърна в ключова част от характера на Вейдър, внасяйки доза авторитет, сила и хладнокръвие. След това той озвучава Вейдър в продълженията Revenge of the Sith (2005), Rogue One: A Star Wars Story (2016) и анимационния сериал The Clone Wars.

Дарт Вейдър е един от най-разпознаваемите злодеи в историята на киното, а гласът на Джоунс допринесе много за това. Друга вечна класика, за която Джеймс дава гласа си е Цар лъв, където озвучава Муфаса, бащата на Симба.

Джордж Лукас отдаде почит на покойния Джеймс Ърл Джоунс, съобщи ДП, предава БТА. Създателят на "Междузвездни войни" нарече в свое изявление Джоунс 'невероятен актьор".

Половин век той беше гласът на Дарт Вейдър, но ние знаехме тайната - че той беше прекрасен човек, каза Лукас. По думите му Джоунс е придавал дълбочина, искреност и смисъл на всичките си роли. "Джеймс ще липсва на всички ни - приятели и фенове", се казва още в изявлението на Лукас.

Катлийн Кенеди, президент на "Лукас филм", нарече Джоунс "един от най-талантливите хора на всички времена". Неговият баритон като глас на Дарт Вейдър ще остане завинаги любим на феновете, това е едно от най-великите изпълнения на роля на злодей в киното, каза още Кенеди.

Марк Хамил, изиграл ролята на Люк Скайуокър в "Междузвездни войни", написа в социалните мрежи: "Почивай в мир, татко", придружено с емоджи, представляващо разбито сърце.

Актьорът почина в дома си на 93 години.