Дадоха на съд Крис Браун заради брутално нападение СНИМКИ

Крис Браун, заедно с няколко души от екипа и антуража му, са дадени на съд за 50 млн. долара заради предполагаемото "брутално, насилствено нападение" на четирима посетители на негов концерт

В съседните документи, се съобщава, че инцидентът е станал след концерт на R&B певеца в петък вечер в Dickies Arena във Форт Уърт, Тексас.

В съдебния иск, получен от PEOPLE, се твърди, че Браун и Конуей, Худ Бос (известен още като Омололу Омари Акинлолу) и Синко Сий “брутално и жестоко пребиват” четирима мъже — Лари Паркър, Джоузеф Люис, Чарлс Буш и Дамаркъс Пауъл — в предполагаемо непровокирано нападение зад кулисите на шоуто.

Жалбата също така твърди, че Live Nation са продължили връзката си с Браун въпреки историята му на "лошо поведение и насилие" и "безсрамно печели и популяризира турнето The 11:11 и е довела изпълнителя в Тексас за финансова изгода".



“Това е Тексас. Хората тук не се интересуват колко важен или известен си мислиш, че си, ти си длъжен да спазваш законите и да се държиш по подходящ начин. Непровокираното насилие не може и няма да бъде толерирано. Възнамеряваме да потърсим всички обезщетения, които законът позволява, срещу Браун и неговите съучастници, включително и наказателни обезщетения," каза в изявление Тони Бъзби, адвокат на ищците.

Представителите на Браун, Live Nation, Конуей, Акинлолу и Сий все още не са коментират случая.

“Насилието включваше обграждане на ищците от страна на Браун и неговото обкръжение, хвърляне на столове по тях и многократно ритане, тъпчене и побой над тях,” се посочва в жалбата. Бруталното, насилствено нападение, в което е участвал и което е било ръководено от Браун, е нанесло тежки телесни повреди на всички ищци.

Според исковата молба четиримата мъже са били поканени във ВИП зоната на концерта на Браун, където се твърди, че са чакали изпълнителя в продължение на 30 минути. Тъй като са се уморили от чакане, Буш казва, че се е насочил към изхода, където поздравил Крис за изпълнението му. Твърди се, че тогава един от екипа на Браун извикал, "Човече, не си спомняш ли, че вие ​​двамата сте се карали?". В делото се твърди, че след това Браун отговорил: "О, да, така е… не забравям", преди да каже на предполагаемите си съучастници да се успокоят.

След това ищците твърдят, че са били последвани в коридора от "седем до десет" души от екипа на Браун, когато са се опитали да си тръгнат, но са били нападнати.

В иска се твърди още, че един от обкръжението на Браун, известен с псевдонима Sinko, изтичал към лявата страна на тълпата и ударил Буш в гърдите. Едновременно с това друг от обкръжението на Браун, със сценичен псевдоним Hood Boss, взел стол и го хвърлил по главата на Буш.

Според жалбата, Браун казал на един от съучастниците си, Конуей, и няколко други да не проявяват милост срещу групата. В делото се твърди, че Лари Паркър е бил хванат в капан на стълбище, където след това е бил нападнат от Браун и екипа му.

“По указание на Браун, Паркър бил удрян в лицето и гърдите, ритан в главата в продължение на повече от десет минути и тъпкан от Браун и неговите съдружници”- се твърди в иска. “Браун насърчил своите спътници да се присъединят едновременно към нападението. След това Браун и неговото обкръжение продължили да бият ищеца Паркър с юмруци в продължение на няколко минути, като многократно тъпчели главата на ответника Паркър, ритали лицето и ребрата му и причинили тежки телесни повреди.”

