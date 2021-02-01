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Да почерпят! Трима футболисти и треньор празнуват

  • 01.02.2021 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/da-pocherpqt-trima-futbolisti-i-trenyor-praznuvat Marica.bg
  • Marica.bg
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Радослав Анев   

Рожден ден днес празнуват:

Радослав Анев -  бивш футболист на "Локомотив"

Иван Площаков -  бивш футболист 

Емил Спасов - бивш футболист 

Иван Кючуков - треньор по футбол   

О. р. ген. Михо Михов - депутат от АБВ в 43 НС
 

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