Николаос Цитиридис освен с доста разкрепостено чувство за хумор, избухна и с либерално отношение към хомосексуалните двойки. Водещият си призна, че подкрепя еднополовите бракове чрез видеото, което сподели. В него Цитиридис обяснява за мъжките двойки пингвини.

„Пингвините може да са хомосексуални. Те взимат яйце от хетеродвойка и си го гледат заедно. Чудесен пример, че всичко може да се случва, стига да има любов“, отсича водещият, чието шоу стартира отново от 1 февруари, пише „България Днес“.