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Цитиридис хвърли бомба с видео за хомосексуалистите и си призна

  • 28.01.2021 | 18:35
  • 28.01.2021 | 19:04
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/citiridis-hvarli-bomba-s-video-za-homoseksualistite-i-si-prizna Marica.bg
  • Marica.bg
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Николаос Цитиридис освен с доста разкрепостено чувство за хумор, избухна и с либерално отношение към хомосексуалните двойки. Водещият си призна, че подкрепя еднополовите бракове чрез видеото, което сподели. В него Цитиридис обяснява за мъжките двойки пингвини.

„Пингвините може да са хомосексуални. Те взимат яйце от хетеродвойка и си го гледат заедно. Чудесен пример, че всичко може да се случва, стига да има любов“, отсича водещият, чието шоу стартира отново от 1 февруари, пише „България Днес“.

 

николаос цитиридис водещ бтв еднополови бракове
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