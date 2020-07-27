ЧРД на рок легендата Личо Стоунса 27.07.2020 | 06:30 https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/chrd-na-rok-legendata-licho-stounsa Marica.bg Marica.bg 313 прегледа 0 коментара Принтирай На 27 юли рожден ден празнуват: Илия Караянев-Личо Стоунса - китарист Йордан Тодоров - бивш футболист на Локомотив Таня Грозданова - журналист Делян Пеевски - депутат Сотос Карабелас - певец рожден ден личо стоунса йордан тодоров локомотив делян пеевски
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