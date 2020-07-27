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ЧРД на рок легендата Личо Стоунса

  • 27.07.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/chrd-na-rok-legendata-licho-stounsa Marica.bg
  • Marica.bg
  • 313 прегледа
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На 27 юли рожден ден празнуват:

Илия Караянев-Личо Стоунса - китарист 

Йордан Тодоров - бивш футболист на Локомотив 

Таня Грозданова - журналист 

Делян Пеевски - депутат  

Сотос Карабелас - певец

 

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