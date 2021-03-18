Честито! Две двойки близнаци вдигат наздравица 18.03.2021 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestito-dve-dvoyki-bliznaci-vdigat-nazdravica Marica.bg Marica.bg 575 прегледа 0 коментара Принтирай Баскетболистите Деян и Калоян Иванови Днес повод да почерпят имат: Васил и Христо Етрополски - треньори по фехтовка Деян и Калоян Иванови - бивши национали по баскетбол Катя (Екатерина Михайлова) - поппевица от дует „Ритон“ Николай Митов - треньор по футбол баскетболисти Деян и Калоян Иванови близнаци рожден ден
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