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Честито! Две двойки близнаци вдигат наздравица

  • 18.03.2021 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestito-dve-dvoyki-bliznaci-vdigat-nazdravica Marica.bg
  • Marica.bg
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Баскетболистите Деян и Калоян Иванови   

Днес повод да почерпят имат:


Васил и Христо Етрополски - треньори по фехтовка

Деян и Калоян Иванови - бивши национали по баскетбол

Катя (Екатерина Михайлова) - поппевица от дует „Ритон“

Николай Митов - треньор по футбол

баскетболисти Деян и Калоян Иванови близнаци рожден ден
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