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Честит рожден ден за легендата на „Ботев“ Марин Бакалов

  • 18.04.2021 | 06:45
  • 18.04.2021 | 06:51
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-za-legendata-na-botev-marin-bakalov Marica.bg
  • Marica.bg
  • 203 прегледа
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   Снимка: botevplovidv.bg

Рожден ден на 18 април празнуват:

 

Марин Бакалов - легенда на Ботев

Илиян Велков - журналист

Илия Годев - експерт по туризъм

Христо Боянов - треньор по тенис

Славчо Пейков - музикален редактор

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