Честит рожден ден за легендата на „Ботев“ Марин Бакалов 18.04.2021 | 06:45 18.04.2021 | 06:51 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-za-legendata-na-botev-marin-bakalov Marica.bg Marica.bg 203 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: botevplovidv.bg Рожден ден на 18 април празнуват: Марин Бакалов - легенда на Ботев Илиян Велков - журналист Илия Годев - експерт по туризъм Христо Боянов - треньор по тенис Славчо Пейков - музикален редактор чрд празник марин бакалов футболист ботев пловдив
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