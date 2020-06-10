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Кои известни рожденици празнуват днес

  • 10.06.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-vsichki-praznuvashti-dnes Marica.bg
  • Marica.bg
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Хари Нигохосян - журналист

Николай Мелемов - кмет на Смолян  

Филиз Хюсменова - бивш евродепутат

Меги Савова - бизнес дама

Дора Башакова - журналист

Явор Гечев - бивш зам.-министър на земеделието

Цветелина Йорданова - модел

чрд честит рожден ден рожденици празник
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