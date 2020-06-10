Кои известни рожденици празнуват днес 10.06.2020 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-vsichki-praznuvashti-dnes Marica.bg Marica.bg 282 прегледа 0 коментара Принтирай Хари Нигохосян - журналист Николай Мелемов - кмет на Смолян Филиз Хюсменова - бивш евродепутат Меги Савова - бизнес дама Дора Башакова - журналист Явор Гечев - бивш зам.-министър на земеделието Цветелина Йорданова - модел чрд честит рожден ден рожденици празник
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