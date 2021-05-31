Честит рожден ден на трима достолепни мъже 31.05.2021 | 06:30 31.05.2021 | 07:20 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-trima-dostolepni-maje Marica.bg Marica.bg 391 прегледа 0 коментара Принтирай Проф. д-р Стефан Костянев - бивш ректор на Медицинския университет Красимир Ангелов - бивш зам.-кмет на Пловдив, директор на ОУ "Алеко Константинов" Николай Сотиров - актьор, звезда от "Комбина" и още десетки филми ЧРД рожден ден Ники Сотиров празник
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