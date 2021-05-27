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Честит рожден ден на световния шампион Александър Команов

  • 27.05.2021 | 06:30
  • 27.05.2021 | 07:01
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-svetovniq-shampion-aleksandar-komanov Marica.bg
  • Marica.bg
  • 313 прегледа
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   Снимка: Boec.bg

Александър Команов - световен шампион по карате куокошин

Бианка Панова - световна шампионка по художествена гимнастика  

Гена Трайкова - тв журналист 

Елена Йончева - евродепутат  

Лили Маринкова -  журналист

александър команов световен шампион карате куокошин честит рожден ден празник
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