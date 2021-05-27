Честит рожден ден на световния шампион Александър Команов 27.05.2021 | 06:30 27.05.2021 | 07:01 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-svetovniq-shampion-aleksandar-komanov Marica.bg Marica.bg 313 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: Boec.bg Александър Команов - световен шампион по карате куокошин Бианка Панова - световна шампионка по художествена гимнастика Гена Трайкова - тв журналист Елена Йончева - евродепутат Лили Маринкова - журналист александър команов световен шампион карате куокошин честит рожден ден празник
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