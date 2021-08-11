Честит рожден ден на Стойо Вартоломеев - собственик на ИК „Хермес” 11.08.2021 | 06:30 11.08.2021 | 07:15 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-stoyo-vartolomeev-sobstvenik-na-ik-hermes Marica.bg Marica.bg 276 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: Facebook.com Стойо Вартоломеев - издател, собственик на ИК „Хермес” Стефан Топуров - бивш щангист и треньор Владо Дончев - бивш народен представител Владислав Карамфилов - артист и шоумен Деян Енев - писател Николай Ненчев - бивш министър на отбраната стойо вартоломеев собственик ик хермес честит рожден ден празник
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