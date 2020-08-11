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Честит рожден ден на Стойо Вартоломеев

  • 11.08.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-stoyo-vartolomeev Marica.bg
  • Marica.bg
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Стойо Вартоломеев - издател, собственик на ИК „Хермес”

Стефан Топуров - бивш щангист и треньор

Владо Дончев - бивш народен представител

Владислав Карамфилов - артист и шоумен

Деян Енев - писател 

Николай Ненчев -  бивш министър на отбраната

Стойо Вартоломеев рожден ден хермес издател
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