Честит рожден ден на Стойо Вартоломеев 11.08.2020 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-stoyo-vartolomeev Marica.bg Marica.bg 114 прегледа 0 коментара Принтирай Стойо Вартоломеев - издател, собственик на ИК „Хермес” Стефан Топуров - бивш щангист и треньор Владо Дончев - бивш народен представител Владислав Карамфилов - артист и шоумен Деян Енев - писател Николай Ненчев - бивш министър на отбраната Стойо Вартоломеев рожден ден хермес издател
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