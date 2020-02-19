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Честит рожден ден на Стефан Костов - Тето - вокалист

  • 19.02.2020 | 06:30
  • 19.02.2020 | 06:57
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-stefan-kostov-teto-vokalist Marica.bg
  • Екип Марица
  • 466 прегледа
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Стефан Костов - Тето, вокалист, рок легенда на Пловдив

Димитър Байрев - бивш играч на Марица и Ботев

Георги Миланов - футболист

Детелин Далаклиев - световен шампион по бокс

Калоян Махлянов-Котоошу - треньор по сумо

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