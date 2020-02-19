Честит рожден ден на Стефан Костов - Тето - вокалист 19.02.2020 | 06:30 19.02.2020 | 06:57 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-stefan-kostov-teto-vokalist Marica.bg Екип Марица 466 прегледа 0 коментара Принтирай Стефан Костов - Тето, вокалист, рок легенда на Пловдив Димитър Байрев - бивш играч на Марица и Ботев Георги Миланов - футболист Детелин Далаклиев - световен шампион по бокс Калоян Махлянов-Котоошу - треньор по сумо честит рожден ден чрд стефан костов тето празник
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