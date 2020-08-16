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Честит рожден ден на спортния журналист в „Марица“ Юлиян Ангелов

  • 16.08.2020 | 06:45
    • https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-sportniq-jurnalist-v-marica-yuliqn-angelov Marica.bg
  • Marica.bg
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Юлиян Ангелов - журналист  във вестник “Марица”

Иван Тиков - управител на “Булфарма“ ООД и на грандхотел “Хебър”, гр. Пазарджик

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