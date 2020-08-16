Честит рожден ден на спортния журналист в „Марица“ Юлиян Ангелов 16.08.2020 | 06:45 https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-sportniq-jurnalist-v-marica-yuliqn-angelov Marica.bg Marica.bg 97 прегледа 0 коментара Принтирай Юлиян Ангелов - журналист във вестник “Марица” Иван Тиков - управител на “Булфарма“ ООД и на грандхотел “Хебър”, гр. Пазарджик чрд честит рожден ден известни личности популярни хора юлиян ангелов вестник марица
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