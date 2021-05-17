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Честит рожден ден на шефката на "Връзки с обществеността" на "Филип Морис България"

  • 17.05.2021 | 06:30
  • 17.05.2021 | 16:42
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-shefkata-na-vrazki-s-obshtestvenostta-na-filip-moris-balgariq Marica.bg
  • Marica.bg
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Днес рожден ден празнуват:

Вержиния Джевелекова - ръководител на отдел "Връзки с обществеността" на "Филип Морис България""

О.з. ген. Атанас Атанасов - политик, юрист

Елена Пампулова - бивша тенисистка

Лилия Игнатова - треньорка по художествена гимнастика

Румен Леонидов - поет и преводач

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