Честит рожден ден на шефката на "Връзки с обществеността" на "Филип Морис България" 17.05.2021 | 06:30 17.05.2021 | 16:42 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-shefkata-na-vrazki-s-obshtestvenostta-na-filip-moris-balgariq Marica.bg Marica.bg 2881 прегледа 0 коментара Принтирай Днес рожден ден празнуват: Вержиния Джевелекова - ръководител на отдел "Връзки с обществеността" на "Филип Морис България"" О.з. ген. Атанас Атанасов - политик, юрист Елена Пампулова - бивша тенисистка Лилия Игнатова - треньорка по художествена гимнастика Румен Леонидов - поет и преводач честит рожден ден рожденици лилия игнатова атанас атанасов елена пампулова румен леонидов
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