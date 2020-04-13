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Пловдив
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Честит рожден ден на Руси Чернев - главен редактор на вестник "Марица"

  • 13.04.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-rusi-chernev-glaven-redaktor-na-vestnik-marica Marica.bg
  • Marica.bg
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Честит рожден ден казваме още на:


Пламен Узунов - бивш директор на ОД МВР - Пловдив
Радина Думанян - актриса
Мария Павлова - журналист
Велизар Димитров - бивш футболист на ЦСКА
Мартин Димитров -  бивш депутат

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