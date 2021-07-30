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Честит рожден ден на певицата Гери-Никол

  • 30.07.2021 | 06:30
  • 30.07.2021 | 06:34
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-pevicata-geri-nikol Marica.bg
  • Marica.bg
  • 291 прегледа
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   Снимка: Instagram.com

Няколко известни имена празнуват на днешния ден.

Гери-Никол - певица

Мариян Огнянов - бивш футболист на "Ботев"

Ради Здравков - треньор по футбол

Радостин Кишишев - бивш футболист

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