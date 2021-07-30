Честит рожден ден на певицата Гери-Никол 30.07.2021 | 06:30 30.07.2021 | 06:34 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-pevicata-geri-nikol Marica.bg Marica.bg 291 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: Instagram.com Няколко известни имена празнуват на днешния ден. Гери-Никол - певица Мариян Огнянов - бивш футболист на "Ботев" Ради Здравков - треньор по футбол Радостин Кишишев - бивш футболист честит рожден ден празник гери-никол певица чрд
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