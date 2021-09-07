Честит рожден ден на певеца Искрен Пецов 07.09.2021 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-peveca-iskren-pecov Marica.bg Marica.bg 71 прегледа 0 коментара Принтирай Инж. Делчо Николов - председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД Огнян Дечев - журналист Стефан Рядков - актьор Искрен Пецов - певец, музикант Георги Дюлгеров - певец честит рожден ден чрд рожденици искрен пецов стефан рядков георги дюлгеров
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