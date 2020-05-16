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Честит рожден ден на нашата тенис звезда Григор Димитров

  • 16.05.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-nashata-tenis-zvezda-grigor-dimitrov Marica.bg
  • Marica.bg
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Григор Димитров - тенисист

Станислав Яневски - актьор

Ерол Ибрахимов - певец от Уикеда

Денислав Калбанов - футболист

Дани Милев - актьор и певец

Албена Ставрева - актриса

Станислав Костов - бизнесмен

Дормушали Саидходжа - бивш играч на "Ботев"

чрд честит рожден ден рожденици григор димитров
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