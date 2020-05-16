Честит рожден ден на нашата тенис звезда Григор Димитров 16.05.2020 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-nashata-tenis-zvezda-grigor-dimitrov Marica.bg Marica.bg 339 прегледа 0 коментара Принтирай Григор Димитров - тенисист Станислав Яневски - актьор Ерол Ибрахимов - певец от Уикеда Денислав Калбанов - футболист Дани Милев - актьор и певец Албена Ставрева - актриса Станислав Костов - бизнесмен Дормушали Саидходжа - бивш играч на "Ботев" чрд честит рожден ден рожденици григор димитров
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