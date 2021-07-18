Честит рожден ден на митрополит Николай
- 18.07.2021 | 06:20
- Marica.bg
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Митрополит Николай зове да се спре с омразата
Пловдивският митрополит Николай празнува днес рожден ден! Господ да му дава здраве и мъдрост!
Да почерпят още:
Богдана Карадочева - певица
Велислав Вуцов - футболен треньор
Иван Лечев - музикант
Кремена Халваджиян - стилистка
Николай Овчаров - археолог
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