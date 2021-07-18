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Честит рожден ден на митрополит Николай

  • 18.07.2021 | 06:20
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-mitropolit-nikolay Marica.bg
  • Marica.bg
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Митрополит Николай, снимка Наташа Манева   

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Пловдивският митрополит Николай празнува днес рожден ден! Господ да му дава здраве и мъдрост!

 

Да почерпят още:

Богдана Карадочева - певица 

Велислав Вуцов - футболен треньор 

Иван Лечев - музикант

Кремена Халваджиян - стилистка

Николай Овчаров - археолог

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