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Честит рожден ден на Миро - певец

  • 10.03.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-miro-pevec Marica.bg
  • Marica.bg
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Васил Врачев - президент на БК "Академик Бултекс" 

Димитър Илиев - старши треньор на ФК "Асеновец" 

Троян Гогов - актьор 

Иван Танчовски - бивш футболист на "Ботев" и  ЦСКА 

Васил Гюров - музикант 

Венета Рангелова - певица  

Миро - певец 

Румяна Арнаудова - бивш говорител на главния прокурор Сотир Цацаров 

Иво Михайлов - шампион с Локо Пловдив през 2004 г.

Виделин Видев - ММА боец

чрд честит рожден ден рожденици празник
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