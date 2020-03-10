Честит рожден ден на Миро - певец
- 10.03.2020 | 06:30
- Marica.bg
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Васил Врачев - президент на БК "Академик Бултекс"
Димитър Илиев - старши треньор на ФК "Асеновец"
Троян Гогов - актьор
Иван Танчовски - бивш футболист на "Ботев" и ЦСКА
Васил Гюров - музикант
Венета Рангелова - певица
Миро - певец
Румяна Арнаудова - бивш говорител на главния прокурор Сотир Цацаров
Иво Михайлов - шампион с Локо Пловдив през 2004 г.
Виделин Видев - ММА боец
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