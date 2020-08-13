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Честит рожден ден на Михаил Белчев

  • 13.08.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-mihail-belchev Marica.bg
  • Marica.bg
  • 392 прегледа
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ЦВЕТЯ ЗА РОЖДЕНИКА:

Стефан Драганов - Чоната - бивш футболист на Локомотив

Андрей Слабаков - режисьор 

Емил Кременлиев - бивш футболист

Кристалина Георгиева - главен изпълнителен директор на Световната банка

Михаил Белчев - певец и поет

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