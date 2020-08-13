Честит рожден ден на Михаил Белчев 13.08.2020 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-mihail-belchev Marica.bg Marica.bg 392 прегледа 0 коментара Принтирай ЦВЕТЯ ЗА РОЖДЕНИКА: Стефан Драганов - Чоната - бивш футболист на Локомотив Андрей Слабаков - режисьор Емил Кременлиев - бивш футболист Кристалина Георгиева - главен изпълнителен директор на Световната банка Михаил Белчев - певец и поет михаил белчев певец рожден ден звездни рожденици
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