Честит рожден ден на Лили Георгиева 20.07.2020 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-lili-georgieva Marica.bg Marica.bg 800 прегледа 1 коментара Принтирай Рожден ден днес празнуват: Тодор Кръстев - бивш общински съветник от БСП Стилиан Димитров - футболен рефер Лиляна Георгиева - лекоатлетка Костадин Гаджалов - бивш играч на Ботев и Локо Ивайло Иванов - джудист Кристина Патрашкова - журналист рожден ден празник звездни рожденици Лиляна Георгиева
Тодор Кръстев20.07.2020 | 10:44
Благодаря, но съм роден 22-ри този месец.