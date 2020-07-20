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Честит рожден ден на Лили Георгиева

  • 20.07.2020 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-lili-georgieva Marica.bg
  • Marica.bg
  • 800 прегледа
  • 1 коментара
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Рожден ден днес празнуват: 


Тодор Кръстев - бивш общински съветник от БСП

Стилиан Димитров - футболен рефер

Лиляна Георгиева - лекоатлетка

Костадин Гаджалов - бивш играч на Ботев и Локо

Ивайло Иванов - джудист

Кристина Патрашкова - журналист

 

 

рожден ден празник звездни рожденици Лиляна Георгиева
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Коментари (1)

Тодор Кръстев

Тодор Кръстев

20.07.2020 | 10:44

Благодаря, но съм роден 22-ри този месец.

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