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Честит рожден ден на гласовития Веселин Маринов

  • 04.08.2020 | 06:30
  • 04.08.2020 | 06:57
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-glasovitiq-veselin-marinov Marica.bg
  • Marica.bg
  • 273 прегледа
  • 0 коментара
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Днес за ЧРД ще почерпят:

Евгений Тодоров - журналист

Валди Тотев - музикант от група „Щурците“

Веселин Маринов - певец

Илиян Киряков - бивш футболист  

Проф. Огнян Сапарев - литературен и кинокритик

Томислав Русев - спортен журналист

 

веселин маринов рожден ден певец веско маринов
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