Честит рожден ден на гласовития Веселин Маринов 04.08.2020 | 06:30 04.08.2020 | 06:57 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-glasovitiq-veselin-marinov Marica.bg Marica.bg 273 прегледа 0 коментара Принтирай Днес за ЧРД ще почерпят: Евгений Тодоров - журналист Валди Тотев - музикант от група „Щурците“ Веселин Маринов - певец Илиян Киряков - бивш футболист Проф. Огнян Сапарев - литературен и кинокритик Томислав Русев - спортен журналист веселин маринов рожден ден певец веско маринов
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