Честит рожден ден на герой от САЩ'94

Рожден ден днес празнува героят от американското футболно лято Петър Хубчев. Един от най-интелигентните защитници в историята ни. Хубси сега е треньор, като преди години водеше и пловдивския Ботев. Честито!

Днес черпят още:



Ангел Гешев - художник и галерист

Иван Петков - Бебето - бивш общински съветник

Нина Чавдарова - зам.-председател на БСП - Пловдив

Стефан Попов - актьор

Димитрина Пандурова - журналист

Мария Шишкова - бивш заместник главен прокурор