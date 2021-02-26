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Честит рожден ден на герой от САЩ'94

  • 26.02.2021 | 06:20
  • 26.02.2021 | 06:45
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-geroy-ot-sasht-94 Marica.bg
  • Marica.bg
  • 194 прегледа
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Рожден ден днес празнува героят от американското футболно лято Петър Хубчев. Един от най-интелигентните защитници в историята ни. Хубси сега е треньор, като преди години водеше и пловдивския Ботев. Честито!

 

Днес черпят още:


Ангел Гешев - художник и галерист 

Иван Петков - Бебето - бивш общински съветник

Нина Чавдарова - зам.-председател на БСП - Пловдив

Стефан Попов - актьор

Димитрина Пандурова - журналист

Мария Шишкова - бивш заместник главен прокурор 

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