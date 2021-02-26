Честит рожден ден на герой от САЩ'94
- 26.02.2021 | 06:20
- 26.02.2021 | 06:45
- Marica.bg
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Локо уволни Хубчев от Левски
Рожден ден днес празнува героят от американското футболно лято Петър Хубчев. Един от най-интелигентните защитници в историята ни. Хубси сега е треньор, като преди години водеше и пловдивския Ботев. Честито!
Днес черпят още:
Ангел Гешев - художник и галерист
Иван Петков - Бебето - бивш общински съветник
Нина Чавдарова - зам.-председател на БСП - Пловдив
Стефан Попов - актьор
Димитрина Пандурова - журналист
Мария Шишкова - бивш заместник главен прокурор
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