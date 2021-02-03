Честит рожден ден на футболната легенда Христо Бонев 03.02.2021 | 06:30 03.02.2021 | 06:36 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-futbolnata-legenda-hristo-bonev Marica.bg Marica.bg 129 прегледа 0 коментара Принтирай Днес да почерпят още: Румен Стайков - Балона - бивш футболист на Локомотив Стоян Колев - бивш вратар на Локомотив Чавдар Атанасов - бивш футболист на Локомотив Георги Пенев - прокурор Дяко Дяков - адвокат рожден ден футбол Христо Бонев-Зума празник
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