Честит рожден ден на европейската шампионка Ивет Лалова 18.05.2021 | 06:30 18.05.2021 | 06:36 https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-evropeyskata-shampionka-ivet-lalova Marica.bg Marica.bg 121 прегледа 0 коментара Принтирай Ивет Лалова Пожелаваме на звездните ни рожденици днес здраве и покорени върхове! Вълчан Петров - художник Проф. Анастас Славчев - пианист Петър Кауков - актьор Димитър Николов - кмет на Бургас Ивет Лалова - европейска шампионка по лека атлетика ивет лалова рожден ден спортистка българия честит рожден ден
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