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Честит рожден ден на европейската шампионка Ивет Лалова

  • 18.05.2021 | 06:30
  • 18.05.2021 | 06:36
    • https://www.marica.bg/index.php/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-evropeyskata-shampionka-ivet-lalova Marica.bg
  • Marica.bg
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Ивет Лалова   

Пожелаваме на звездните ни рожденици днес здраве и покорени върхове!

Вълчан Петров - художник

Проф. Анастас Славчев - пианист

Петър Кауков - актьор 

Димитър Николов - кмет на Бургас 

Ивет Лалова - европейска шампионка по лека атлетика

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