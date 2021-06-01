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Честит рожден ден на екстравагантния пиар Евгени Минчев

  • 01.06.2021 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-ekstravagantniq-piar-evgeni-minchev Marica.bg
  • Marica.bg
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Другите ни звездни рожденици са:

Борислав Инчев - бивш  кмет на район „Южен”  

Георги Донков - бивш футболист на Левски, Ботев (Пд), ЦСКА   

Евгени Минчев - PR и продуцент 

Константин Тилев - радиожурналист 

Петър Манджуков - бизнесмен 

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