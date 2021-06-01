Честит рожден ден на екстравагантния пиар Евгени Минчев 01.06.2021 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-ekstravagantniq-piar-evgeni-minchev Marica.bg Marica.bg 105 прегледа 0 коментара Принтирай Другите ни звездни рожденици са: Борислав Инчев - бивш кмет на район „Южен” Георги Донков - бивш футболист на Левски, Ботев (Пд), ЦСКА Евгени Минчев - PR и продуцент Константин Тилев - радиожурналист Петър Манджуков - бизнесмен рожден ден празнуват евгени минчев празник
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни