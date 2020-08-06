Честит рожден ден на бизнесмена Ангел Батаклиев 06.08.2020 | 06:30 06.08.2020 | 06:37 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-biznesmena-angel-batakliev Marica.bg Marica.bg 536 прегледа 0 коментара Принтирай Днес за ЧРД ще почерпи бизнесменът Ангел Батаклиев. Ето кои са останалите звездни рожденици" Александър Везенков - баскетболист Васил Мавриков - актьор Томас Лафчис - футболен мениджър Томислав Дончев - вицепремиер рожденици ангел батаклиев рожден ден томислав дончев
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