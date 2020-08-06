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Честит рожден ден на бизнесмена Ангел Батаклиев

  • 06.08.2020 | 06:30
  • 06.08.2020 | 06:37
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-biznesmena-angel-batakliev Marica.bg
  • Marica.bg
  • 536 прегледа
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Днес за ЧРД ще почерпи бизнесменът Ангел Батаклиев. Ето кои са останалите звездни рожденици"

Александър Везенков - баскетболист 

Васил Мавриков - актьор 

Томас Лафчис - футболен мениджър

Томислав Дончев - вицепремиер

рожденици ангел батаклиев рожден ден томислав дончев
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