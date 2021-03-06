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Честит рожден ден на бизнес дамата Ваня Гергова

  • 06.03.2021 | 06:45
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-biznes-damata-vanq-gergova Marica.bg
  • Marica.bg
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Стефан Аксиев - общински съветник от ВОЛЯ 

Ваня Гергова - бизнес дама

Благовест Андонов - журналист

Ирина Чернева - треньор по художествена гимнастика

Илия Дживондов - бивш лекоатлет  

Ичко Лозев - съдийски наблюдател на УЕФА

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