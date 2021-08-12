Честит рожден ден на бившия футболист Емил Костадинов 12.08.2021 | 06:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-bivshiq-futbolist-emil-kostadinov Marica.bg Marica.bg 268 прегледа 0 коментара Принтирай Снимка: Gong.bg Владимир Дончев - адвокат, бивш депутат Георги Анастасов - бивш журналист от вестник „Марица” Борислав Геронтиев - поет и публицист Димитър Якимов - бивш футболист Емил Костадинов - бивш футболист честит рожден ден чрд празник емил костадинов футбол
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни