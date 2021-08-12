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Честит рожден ден на бившия футболист Емил Костадинов

  • 12.08.2021 | 06:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-bivshiq-futbolist-emil-kostadinov Marica.bg
  • Marica.bg
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   Снимка: Gong.bg

Владимир Дончев - адвокат, бивш депутат

Георги Анастасов - бивш журналист от вестник „Марица”

Борислав Геронтиев - поет и публицист

Димитър Якимов - бивш футболист 

Емил Костадинов - бивш футболист

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