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Честит рожден ден на актьора Деян Донков

  • 27.08.2021 | 06:30
  • 27.08.2021 | 06:39
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/chestit-rojden-den-na-aktyora-deqn-donkov Marica.bg
  • Marica.bg
  • 142 прегледа
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   Снимка: Facebook.com

Ето кои са звездните рожденници днес: 

 

Савина Петкова - бивш председател на Общинския съвет в Пловдив

Владо Даверов - писател и сценарист

Деян Донков - актьор

Иван Иванов - олимпийски шампион по вдигане на тежести

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