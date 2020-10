Busta Rhymes се завръща с нов албум

Тази седмица певецът ще зарадва многобройните си почитатели с нов албум, след като си даде дълга почивка.

Тавата Extinction Event Level 2: The Wrath of God е продължение на Extinction Event Level: The Final Front от 1998 г.

Ще съдържа 22 песни, като гост-изпълнители са Марая Кери, Кендрик Ламар, Крис Рок и други.

Busta Rhymes издаде два сингъла от албума - The Don @ The Boss и YUUUU.

Той каза, че вече не иска да прави нищо конвенционално и се опитва да промени начина, по който се лансират албумите.

Предишният студиен албум на изпълнителя - Year of the Dragon, излезе през 2012 г.