Победител в първото издание на хитовото шоу за имитации стана актьорът Владимир Зомбори, когото зрителите познават от редица филми и представления

Новият дванадесети сезон на "Като две капки вода" започна, а със старта заваляха и изненадите, които дойдоха най-вече от новата звездна селекция. За нея вече ви информирахме далеч по-рано.

Още в самото начало обаче, не липсваха сексуалните намеци, които си разменят водещите и журито, вече са факт, като този път пищната танцьорка на бели денс Боряна Димитрова танцуваше до под носа първо на Фънки, а после и на Веско Маринов, карайки ги да си признаят, че се потят от вълнение. Това се случи след изпълнението на сцената на силиконката Джулиана Гани.

А победител в първото издание на хитовото шоу за имитации стана актьорът Владимир Зомбори, когото зрителите познават от редица филми и представления. На него му се наложи да разкрие своята секси страна и да влезе в образа на американския поп и ритъм енд блус изпълнител Джъстин Тимбърлейк, който има спечелени 10 награди "Грами".

"Много ми харесва Джъстин Тимбърлейк и ми се иска да го имитирам", призн минути преди изпълнението си Зомбори, а след това журито в познатия състав - Хилда Казазян, Фънки и Веско Маринов, бе приятно изненадано.

Компания този сезон ще им прави и Любо Киров, който реагира светкавично: "Това, което видях, е покъртително в положителния смисъл. Задавах си въпроса откъде имаш тази кондиция, за да пееш и танцуваш. Абсолютно разцепи тази вечер", заяви той.

Иначе първи на сцената се появи актьорът Иво Аръков, който се превъплъти в образа на американския рапър, певец, автор на песни и актьор от Маями - Pitbull и песента му "Fireball".

"Много ми допада песента, защото е годината на Дракона и искам хората да се забавляват", сподели Аръков.

Певицата Християна Лоизу пък трябваше да покаже сериозни вокални данни с избора си да влезе в обувките на канадската певица Селин Дион и баладата й "It's All Coming Back to Me Now". Песента е написана от Джим Стаймън в опит да създаде най-страстната и романтична песен, като самият той признава, че се е вдъхновил от романа на Емили Бронте "Брулени хълмове".

"Страхувам се от мъжките образи, защото гласът ми е висок и чист. Избрах си за първи образ Селин Дион и много я гледах и репетирах", сподели Християна.

"Пеете добре, но това е една скучна песен на Селин Дион. Искам да видя как горите в "Капките", но Ви пожелавам успех", не пропусна да се заяди в типичния си хаплив стил Фънки.

"Обичам вашия глас. Впечатлен съм и вие сте уникална певица. Аз харесах всичко, което видях на сцената", контрира го обаче с мнение Веско Маринов.

Следваща на сцената излезе фолкпевицата Мария, която обаче не се справи особено убедително със задачата, която сама си бе избрала - да се превъплъти в певицата с уникални гласови възможности Eleni Foureira. Кипърската богиня направи фурор с участието си, а песента й се превърна в абсолютен хит.

"Истината е, че много се вълнувам и това е предизвикателство за мен. За първи лайв избрах нещо, което е близко до мен, защото нататък не се знае какво ще ми се падне", призна Мария, която завърши вечерта с доста ниска оценка и доволно количество критики в социалните мрежи.

Българската роклегенда Атанас Пенев, по-познат като Наско от БТР, си избира да влезе в обувките на Стивън Тайлър от Aerosmith и песента им "Living on the Edge", вдъхновена от бунтовете в Лос Анджелис, които следват след оправдаването на полицаи след побой на тъмнокож. Самата песен е за живота на ръба, но както Тайлър споделя че му харесва да е там и да вижда какво има от другато страна, но това място е страшно за мнозина.

"Благодарен съм за поканата и като певец ще се опитам да компенсирам липсата на актьорски качества с гласови данни. Не съм изпълнявал тази пасен от 26 години, но винаги ми е била на сърцето. Ще се опитам да го изимитарам като глас и като артиста, къкъвто е той", призна Наско.

"Имам късмета да живея във времето на БТР. Един от най-големите почитатели съм им. Израснали сме с тази музика, любим жанр ни е и се радваме, че сте тук", поощри го и Веско Маринов.

"Невероятното е, че направи песента не с твоя тембър", сподели мнение и Хилда Казасян, а специално заради Наско, на сцената се появи и продуцента Маги Халваджиян, за да го поздрави.

"Направи Тейлър с всичките му движения и трябва да забравиш за всичките си притеснения", заяви пред всичкир Маги.

Следваща на сцената изгря симпатичната актриса Елена Атанасова, по-позната като Мариана от сериала "All Inclusive". Тя се предизвика още от старта - с песента "So What" на американската поп и рок изпълнителка Алиша Бет Мур, позната с псевдонима PINK. И се справи доста добре със задачата си.

"Чувствам се вълнуващо, сияйно, еуфорично. Мечтая си отдавна да участвам в шоуто, но сега дойде момента. Искам да ми се падат образи, които да ме провокират и се чувстам удобно в баладичните парчета", сподели след това Елена.

"Обичам такава музика и когато си добър актьор като теб, успяваш да се справиш и да уловиш детайла", коментира и Веско Маринов.

Много смях и коментари предизвика и излизането на сцената на силиконовата моделка Джулиана Гани, която бе избрала да пее емблематична песен на първата дама на поп фолка Тони Дачева от близкото минало.

"Капките" са ми любимо предаване и ще се поизпотя доста, но е сигурно, че ще дам най-доброто от себе си. Фънки ми е най-голямото притеснение. Спрях се на майката на поп фолка Тони Дачева", призна за избора си Джулиана.

В залата бе и оригиналът - Тони Дачева, която коментира изпълнението на Гани така: "Сякаш беше машина на времето и ме върна много назад, не само мен, но и всички фенове на попфолка. Изпя песента префектно и за мен беше чест да съм тук".

Най-възрастният участник в този сезон на шоуто безспорно е Панайот Панайотов, печелил в две поредни години конкурса "Златният Орфей". Той си избра да се превъплъти в образа на легендата сър Tom Jones, за да зареди зрителите с много настроение с един от най-големите хитове на певеца “I’ll Never Fall In Love Again”.

"Ще вляза в ролята си и ще се отпусна, въпреки че все още ми е тегаво. Искам да събудя публиката с песента на Том Джоунс", все пак поясни каза Панчо - момчето, което говори с морето.

В дванадесетия сезон на "Като две капки вода" Етиен Леви отново ще бъде безкомпромисната опора на новите осем участници в музикалните репетиции, а Алекс Енева ще гарантира безупречните им танцови изпълнения. Най-новото попълнение при менторите ще е миналогодишният победител в предаването – актьорът и музикант Владо Михайлов, който ще се заеме с тренировките по актьорско майсторство на звездите, пише show.blitz.bg.