Те са озаглавени "The Woman in Me" ("Жената в мен“)

Мемоарите описват подробно борбата й за свобода и бурните връзки с мъжете в живота й. Изданието продаде 1,1 милиона копия през първата седмица в печатни издания, предварителни продажби, електронни книги и аудиокниги в САЩ, съобщи Variety.

“The Woman in Me" излезе на 24 октомври и е официално на пазата от малко повече от седмица. Според издателя на книгата, Gallery Books, Спиърс е цитирана да казва:

"Излях сърцето и душата си в мемоарите си и съм благодарна на своите фенове и читатели по целия свят за тяхната непоклатима подкрепа".

Изданието се е върнало в печат за четвърти тираж на книгата, с което общият брой копия с твърди корици в печат надхвърля 1,4 милиона. Тези данни за продажбите представляват големия интерес да се чуе страната на Спиърс относно борбата й за излизане от 13-годишното й консерваторство, която бе широко отразена в медиите.

В Amazon.com "Жената в мен“ беше книга номер 1 в списъка на най-четените и продавани нехудожествени заглавия, преди мемоарите на Матю Пери "Приятели, любовници и голямото ужасно нещо“ да заемат мястото след смъртта му на 28 окт.

Мемоарите са дълги 275 страници и са издадени още като аудиокнига, която е разказана от актрисата Мишел Уилямс. От редовете излизат наяве множество разкрития, които засягат кариерата, семейството, консерваторството и звездните връзки на Спиърс. Сред шокиращите истории са как изпълнителката е правила аборт от бившия й приятел Джъстин Тимбърлейк, твърдения, че Тимбърлейк й е изневерявал с неназовани знаменитости, разсъждения на Спиърс върху актьорската си кариера и др.

Поп звездата сключи тлъст договор с издателството миналия февруари, само няколко месеца след прекратяването на нейното консерваторство. Simon & Schuster придобиха правата върху книгата на Спиърс миналата година след война за наддаване, в която участваха множество издатели, въпреки че финансовите условия на сделката не бяха разкрити. Човек, близък до Спиърс, каза на Variety, че сделката е "чупеща рекорди“. Докладите по това време казаха, че споразумението е на стойност около 15 милиона долара.