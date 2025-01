Диагнозата му бе уточнена като фронтотемпорална деменция (FTD), прогресивно неврологично заболяване, което засяга части от мозъка

Известният актьор Брус Уилис, който през последните години се оттегли от публичното пространство заради здравословни проблеми, направи първата си публична поява след дълго отсъствие. В черно-бяло видео, публикувано от съпругата му Ема Хеминг Уилис в Instagram, актьорът засвидетелства своята признателност към спасителите в Лос Анджелис, след като поредица от пожари обхванаха града през изминалата седмица.

В краткото видео Брус Уилис се ръкува с двама полицаи и изказва благодарност за службата им. „Когато види спасител, Брус никога не пропуска възможност да изрази своята благодарност,“ сподели Ема в описанието. В Instagram Stories тя допълни: „На всички спасители: Благодаря за службата ви.“

#BruceWillis is thanking first responders in #LA after wildfires took a toll on the city ... and he's making an extremely rare appearance in public. ❤️Full story in bio!



️: Instagram / emmahemingwillis pic.twitter.com/xFz0164qX8