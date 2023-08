Бритни Спиърс се развежда, но защо?

Попзвездата Бритни Спиърс и съпругът ѝ Сам Асгари са се разделили след 14 месеца брак, съобщават американските медии.

Двойката се срещна за първи път на снимачната площадка на музикален клип на Спиърс през 2016 г., а през юни 2022 г. се ожени на малка, но звездна церемония.

29-годишният Асгари подкрепяше 41-годишната Спиърс по време на лечението ѝ на психично заболяване и приключването на попечителството на баща ѝ над нея.

Но слуховете за брачните им тревоги бяха разпръснати из американските таблоиди, които твърдят, че Бритни е обвинена и в изневяра от Сам.

Представители на Спиърс и Асгари все още не са дали коментар.

TMZ първи съобщиха новината, а източник потвърди пред информационната агенция Associated Press, че Асгари е подал молба за развод.

Американският модел и фитнес инструктор от ирански произход се запознава със Спиърс, докато тя снима видеоклипа към песента си Slumber Party. Той изигра ключова роля по време на борбата ѝ за попечителство с баща ѝ Джейми, като преди решаващото съдебно изслушване облече тениска Free Britney в Instagram.

Асгари предложи на Спиърс брак в дома им през септември 2021 г. Докато е сгодена, двойката обяви, че очаква първото си дете заедно, но по-късно съобщи, че е възникнал спонтанен аборт.

Сватбата им в дома на суперзвездата в Тузънд Оукс, Калифорния, беше интимно и пищно събитие, на което присъстваха знаменитости, сред които Парис Хилтън, Мадона и Дрю Баримор.

Наскоро двамата бяха забелязани да не носят брачните си халки на публични места.

Спиърс все още не е отговорила на съобщенията за раздялата в социалните медии. В последния ѝ пост в Instagram, публикуван след появата на новината, се обсъждат само плановете ѝ да си купи кон.

Раздялата идва в момент, когато Спиърс се подготвя да публикува мемоарната си книга - The Woman in Me - през октомври тази година.

Преди това тя беше омъжена за приятеля си от детството Джейсън Алекзандър в продължение на 55 часа през 2004 г. и за рапъра Кевин Федърлайн от 2004 до 2007 г. Тя има две деца от Федърлайн.