Бритни Спиърс преживя страшен инцидент с камина ВИДЕО

Четири години след като изгори домашната ѝ фитнес зала, Бритни Спиърс разказва за ужасяващ инцидент, който е преживяла с камина, пише fakti.bg.

Принцесата на попа разказа в понеделник на последователите си в Инстаграм, че “наистина опасният” инцидент се е случил шест месеца по-рано.

“Бях в стаята си, включих огъня и изведнъж той избухна в лицето ми”, спомня си 42-годишната певица, докато “говори с британски акцент” на стори в Инстаграм.

Звездата отбеляза, че тъй като камината ѝ е правила това и преди, тя обикновено кара охраната си да влезе и да я запали вместо нея.

“Но този път просто буквално се взриви в лицето ми”, каза Спиърс, добавяйки, че го е направила, защото не искала да събуди човека, с когото е била тогава.

Тя твърди: “Опърли всичките ми мигли, вежди и — виждате ли този бебешки бретон? Огънят изруси цялата ми коса.”

