Браво! Елия от 4 Magic отвя конкуренцията СНИМКА 29.05.2021 | 23:00 https://www.marica.bg/lajfstajl/bravo-eliq-ot-4-magic-otvq-konkurenciqta-snimka Marica.bg Екип Марица 442 прегледа 0 коментара Принтирай 4Magic Елия от 4 Magic направо отвя конкуренция и обра точките с балната си рокля. Красивата и талантлива певица е изключително стилна и елегантна. Черната й рокля е дълга, с гол гръб, а останалите абитуриентки благородно й завиждали. елия 4 magic рокля певица
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