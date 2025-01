„Бях глупак“: Роби Уилямс се извини на Мадона

Роби Уилямс, 50-годишният бивш член на Take That, призна, че се е държал неподобаващо с Мадона в миналото. В интервю за SiriusXM's Hits 1, докато промотира новия си биографичен филм Better Man, певецът направи откровена равносметка за своите коментари относно иконата на поп музиката.

В разговора си с водещия Бен Харлъм, Роби коментира предишно интервю, в което се е изказал за възрастта на 66-годишната певица. „Обожавам я, уважавам я, обичам музиката ѝ и всичко, което е постигнала в кариерата си,“ каза той, преди да добави: „Бях глупак."

Уилямс обясни, че в края на 90-те и началото на 2000-та година британските медии често насърчавали провокативните изказвания като част от културната среда. „Това беше начин да запълниш пространството – понякога с хумор, понякога със сарказъм,“ добави той, пише fakti.bg.

Докато промотира Better Man, Роби и съпругата му Аида Фийлд бяха изправени пред трудности, след като горските пожари опустошиха Лос Анджелис. Семейството бе принудено да напусне дома си, заедно с още десет души, включително родителите на Аида. Майка ѝ, която се бори с рак на маточната шийка, трябваше да продължи химиотерапията си, докато баща ѝ рискуваше да загуби всичко, включително дома си.

Аида сподели: „Тук е истински хаос – изглежда като бойно поле. Чакаме да разберем дали баща ми е загубил всичко.“ Поради извънредната ситуация премиерата на Better Man в Лос Анджелис, планирана за 9 януари, бе отменена.

Better Man, който проследява възхода и предизвикателствата в живота на Роби, е не само филм за кариерата му, но и интимен поглед към борбите и победите му извън сцената. С подкрепата на съпругата си Аида, Роби продължава да вдъхновява феновете си с откровеност и човечност, дори в лицето на трудности.