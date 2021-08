Напоследък феновете на Ники Илиев се бяха приреснили за здравето му заради твърде слабия му вид. Актьорът обаче показа, че е по-секси отвсякога и не за него трябва да се притесняваме, а за здравето на дамите, след като видят голото му тяло.

Режисьорът качи снимка в профила си във Фейсбук, която е със сериозен секси заряд. А закачливият текст към нея само показва, че Ники се забавлява страхотно и освен здраво тяло, носи и здрав дух.

It’s very simple to be happy, but it’s very difficult to be simple С други думи: Много е лесно да си щастлив, но е много трудно да си прост….ъъъъ….не точно. Малко е сложно…абе, разбрахте ме, се пошегува Илиев.