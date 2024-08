Блейк Лайвли се появи с роклята на Бритни Спиърс СНИМКИ

На премиерата на новия си филм "It Ends with Us" в Ню Йорк, Блейк Лайвли прикова всички погледи към себе си, като отдаде почит на музикалната икона Бритни Спиърс, обличайки нейна известна рокля на Versace от 2002 година. 36-годишната актриса бе в центъра на вниманието, демонстрирайки не само стил, но и лична връзка със звездата, която вдъхнови цяло поколение.

Лайвли, известна със своето внимание към детайлите и модните си избори, се появи на червения килим в Ню Йорк в многоцветна рокля с пайети, с флорални мотиви и асиметрично изрязване. Тоалетът, носен от Спиърс по време на модното шоу на Versace през пролетта на 2003 г., бе идеалният избор за Лайвли, която пресъздаде визията на поп иконата до най-малкия детайл, пише edna.bg.

В интервю за PEOPLE, актрисата не скри вълнението си: „Това е истинската рокля на Бритни. Чувствам се такава късметлийка!“ Лайвли допълни визията си с пръстени от фината линия бижута на Lorraine Schwartz, чиито цветове хармонираха с роклята, и изчистени обувки, завършвайки своя стилен ансамбъл.

Гримът и прическата на актрисата също бяха в тон с тоалета. Нежно розови сенки за очи и матово червило допълваха излъчването й, а дългите й руси коси се спускаха по гърба й, създавайки перфектната рамка за визията й.

Лайвли използва социалните медии, за да сподели своето възхищение към Бритни Спиърс. В Instagram Stories, тя написа: „Кралицата, която накара всички ни да искаме да блестим и да пишем и споделяме нашите истории“.

На червения килим, Блейк Лайвли бе придружена от съпруга си Райън Рейнолдс, който носеше маслиненозелен костюм с бутониера с бели цветя, също като препратка към героя на Лайвли във филма. Към тях се присъедини и Хю Джакман, колега на Рейнолдс от "Deadpool & Wolverine".

Лайвли сподели, че роклята на Спиърс има специално значение за нея. „Тя беше просто човек, олицетворяващ любовта, красотата, младостта, упоритата работа, решителността и силата“, сподели актрисата пред Extra TV.

С този жест Блейк Лайвли не само отдаде почит на музикалната икона Бритни Спиърс, но и затвърди своя статут на модна икона, която не се страхува да се впуска в носталгични и вдъхновяващи модни приключения.