Блейк Лайвли прави дебют като режисьор

Блейк Лайвли ще адаптира за голям екран графичния роман "Seconds", съобщава "Контактмюзик".

Актрисата от "Клюкарката" ще направи своя режисьорски дебют в игралното кино с адаптация на графичния роман на Брайън Лий О'Мали. Едгар Райт адаптира сценария и ще продуцира "Seconds" заедно с ветерана продуцент Марк Плат.

Въпреки че Блейк за първи път застава зад камерата за снимане на филм, преди това тя получи две номинации за наградата ACM за режисура и продуциране на музикалния клип на приятелката си Тейлър Суифт "I Bet You Think About Me (Taylor's Version)".

Междувременно съпругът на Блейк, Райън Рейнолдс, наскоро настоя, че не иска да върви по нейните режисьорски стъпки, защото предпочита да играе или да продуцира.